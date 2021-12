Nasa lança com sucesso supertelescópio James Webb

Acorrentado em frente ao Palácio Rio Branco desde o dia 1° de dezembro, o cadastro de reserva do curso de formação da Polícia Civil, do concurso de 2017, Jorge Orleanes, de 24 anos, continuou em protesto durante a virada para o Natal.

Neste sábado, 25, ele se mantém acorrentado na tentativa de pressionar o governador Gladson Cameli a chamar os candidatos que estão no cadastro de reserva do referido certame. Os demais integrantes do cadastro prepararam uma ceia de Natal para comemorar a festividade ao lado de Orleanes. A pequena ceia teve pratos tradicionais, como: pernil, salpicão, panetone, arroz, fricassê, maionese, refrigerante, além de sobremesas, como bolo e creme de frutas típicas.

Há 24 dias, Jorge, que ocupa a 375° posição no cadastro, já recebeu inúmeros atos de apoio ao esforço que realiza. Em entrevista ao ac24horas, o jovem, visivelmente emocionado, disse que é muito difícil estar longe da família em uma data tão especial. “Eu nunca tive um Natal com a mesa farta, minha família sempre foi humilde, mas a gente sempre teve amor, e eu sinto falta do amor da minha família hoje”, declarou o jovem que é natural da cidade de Cruzeiro do Sul, localizado a mais de 600 km da capital

Jorge esclareceu que está sobrevivendo de doações dos próprios membros do CR e de parte da sociedade que presta apoio, desde a água a uma marmita para ele se alimentar no dia a dia. Além disso, o cruzeirense contou que toma banho na casa de amigos. “Não tem parlamentar me ajudando, não é uma questão política. De manhã, por exemplo, as pessoas vem e me trazem pão com café, no almoço me dão uma marmita e a noite sempre buscam alguma coisa pra mim. No decorrer do dia, eu sempre saio, tomo um banho e volto”, explicou.

Questionando se já foi sondado por algum membro do governo para deixar o protesto e retornar para Cruzeiro do Sul, ele nega e diz que nunca houve nenhuma proposta nesse sentido. Porém, o integrante mencionou que por conta da manifestação, já foi impedido de usar o banheiro do Palácio Rio Branco e que hoje, usa o da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). “Há uma semana e meia eles me impediram de continuar usando o banheiro, hoje uso o da Aleac”, desabafou.

Previsão para encerrar o ato

Mesmo com a denominada ‘Lei Jorge’, emenda coletiva que modifica a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 e destina R$ 7 milhões para a Academia de Polícia Civil (Acadepol) tendo sido aprovada pelos deputados em Rio Branco, Jorge afirma que só deverá encerrar o protesto quando seu nome constar na edição do Diário Oficial para a resolução do curso de formação do grupo.

A aprovação da emenda ocorreu no dia 16 de dezembro na última sessão parlamentar do ano. A emenda foi aprovada por unanimidade junto com a LOA, com previsão de orçamento de quase R$ 8 bilhões. “O recurso garante parte da nossa luta, as coisas que se diziam é que não havia dinheiro para nosso curso de formação, agora tem, mas falta sair no Diário dizendo que esse recurso será, de fato, para ser aplicada na academia, quando meu nome sair lá, eu encerro o protesto no mesmo momento”, comentou.

Um dos integrantes do cadastro de reserva, Geovane Souza, de 37 anos, elogiou a luta de Jorge em nome do grupo, segundo ele, apesar de jovem, o cruzeirense mostra empenho e força de vontade. “O sentimento que percebo no Jorge é de resistência, símbolo de uma luta que se iniciou há cerca de 3 anos atrás e ele segue firme no propósito”, ressaltou.

Na véspera de Natal, ele recebeu a visita do deputado Neném Almeida (Podemos), que lhe presenteou com um corte de cabelo. Quem também compareceu no início da noite foi o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), que levoy alimentos para compor a ceia natalina de Jorge. “Ele está dando lições de alguém que está expondo sua condição de vida em busca de que o governo compra a promessa de campanha”, destacou.

