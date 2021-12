Nayara Lessa é oficializada no DOE como secretária de Comunicação

O advogado acreano Marcos Vinícius Rodrigues, ex-presidente da Seccional Acre, foi reconduzido ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) nesta segunda-feira, 13. Durante os últimos dois anos, o operador do Direito representou a classe como conselheiro do segundo maior órgão de Justiça do Brasil, e agora pode retornar.

A votação para debater o tema foi realizada pelo Pleno da OAB Nacional na sede da instituição em Brasília. Durante a votação, a maioria dos membros optaram por reconduzir Vinícius para o mesmo cargo no órgão de cúpula de controle externo do Poder Judiciário por mais dois anos. Ele ocupará uma das duas vagas reservadas para a advocacia brasileira na entidade que rege e implanta regras para todos os tribunais brasileiros abaixo do Superior Tribunal Federal (STF).

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Erick Venâncio, acompanhou a votação em Brasília e comemorou o resultado. De acordo com ele, Marcos Vinícius é um legítimo representante da classe e merece mais um mandato para continuar o trabalho que vem desenvolvendo no Conselho. “Ele é um dos quadros mais capacitados que temos na nossa Seccional e no País. Continuará trazendo grandes contribuições ao Brasil”, declarou.

O CNJ é o órgão responsável pelo controle da atividade administrativa e disciplinar de todo o Poder Judiciário brasileiro. Presidido pelo presidente do STF, o Conselho conta com dois representantes da advocacia brasileira na composição, que é renovada a cada biênio. Após a aprovação e indicação da OAB Nacional, o nome de Marcos Vinícius ainda será submetido à apreciação do plenário do Senado Federal. Ele toma posse após aprovação na sabatina feita pelos legisladores.

Assessoria

