NBA aposenta camisa 6 em homenagem a Bill Russell

Liga adotará a medida em todas as equipes pela primeira vez em sua história

A NBA vai aposentar a camisa 6 em todas as equipes da liga em homenagem à Bill Russell. Essa será a primeira vez que um número será aposentado em todas as franquias. O astro dos Celtics jogou nos anos 60 e foi liga foi o maior vencedor de todos os tempos, com 11 anéis. Russell também ficou marcado por ser um ativista nas causas dos direitos civis na liga. O integrante Hall da Fama do Basquete do morreu no fim de julho aos 88 anos.