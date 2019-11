Por

A negligência tem sido a forma de violência mais comum praticada contra crianças e adolescentes no Estado, com 54 casos apenas no primeiro semestre de 2019, segundo o Disque 100, serviço do Ministério da Cidadania, Família e Direitos Humanos.

A violência física aparece em 2º, com 40 casos. Em seguida, a violência psicológica, com 37 casos. O ano de 2019 tem sido marcado também pela recorrência da violação dos direitos da pessoa idosa, segmento que apresentou 65 denúncias ao Disque 100 no 1º semestre.

O Disque 100 não registrou denúncias de racismo ou violação aos direitos da pessoa com deficiência no primeiro semestre.

O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular), bastando discar 100.

O serviço pode ser considerado como “pronto socorro” dos direitos humanos pois atende também graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes, possibilitando o flagrante.

