Negrelli, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, morre aos 72 anos

Depois de três Olimpíadas na carreira, Luca Kumahara fala pela primeira vez sobre identidade de gênero, busca por disputar Paris 2024 e hormonização

Luca Kumahara: acostume-se com esse nome. Sim, a história é sobre o segundo maior atleta do tênis de mesa da categoria feminina no Brasil. Se você pensou em Caroline Kumahara, mesmo que tenha visto esse nome durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020, pode esquecer. Esse nome agora é história. Esse nome já não existe mais. Com pronomes masculinos, é assim que todo esse texto será escrito, mesmo que estejamos falando da categoria feminina da modalidade. O tema transgênero no esporte sempre vem carregado de muita polêmica, mas, aqui, o caso é outro: a briga de um atleta pelo reconhecimento social.

Com três Olimpíadas disputadas e incontáveis medalhas no tênis de mesa, Luca Kumahara é, sem dúvidas, uma das referências da categoria feminina. Exemplo para a nova geração, um atleta que sempre esteve envolvido politicamente em prol do esporte. Quem acompanha mais de perto a carreira, deve ter percebido que até através dos seus posts na rede social o atleta já fala no masculino. O que faltava para o assunto vir a público? Luca se preocupou em comunicar todas as pessoas próximas, os atletas, a sua confederação. Há meses o assunto vem sendo tratado internamente. O mais importante: o acolhimento de todo o processo.

Para começar do começo, identidade de gênero é como o indivíduo identifica seu gênero. A pessoa se reconhece como homem, mulher, ambos ou nenhum gênero. O esporte como conhecemos hoje é um lugar completamente binário: feminino ou masculino. Talvez por esse motivo, Luca Kumahara tenha demorado para falar sobre isso.

– Para mim a palavra transição é até um pouco fora do contexto. No termo, ela faz sentido, mas para mim, no meu caso, eu nunca me entendi como menina, eu nunca me senti uma menina. Então, desde criança, desde as primeiras lembranças que eu tenho, eu sempre me senti um menino – contou Luca, de 27 anos, em entrevista exclusiva.

Luca Kumahara durante sua infância — Foto: Acervo Pessoal

– Eu não tive essa fase do “será”? Teve a fase do tentar me encaixar no que socialmente é mais aceito, a cis-heteronormatividade, mas eu sempre me senti um menino mesmo, desde criança. Eu não tive o sofrimento, essa passagem de dúvida. Sempre foi uma certeza pra mim. A única coisa que mudou de uns tempos para cá foi ter contato com informações e conhecimentos.

Foram essas informações e conhecimentos que permitiram que Kumahara entendesse que mesmo estando no tênis de mesa, já poderia começar a adotar algumas mudanças.

– Até por sempre ter feito parte do esporte, sempre ter vivido do esporte, desde criança o esporte sempre esteve muito presente para mim. Ter vivido nessa bolha fez com que eu não tivesse acesso a essas informações e entender o que dava para ser feito. Talvez se eu tivesse tido essa educação mais cedo, poderia ter feito essa transição “oficial”, colocado para fora na adolescência, por exemplo. Mais cedo ou até quando eu era criança. Ela vem um pouco tardia, entre aspas, se você considerar há quanto tempo eu sei e o quanto eu me entendo dessa forma. Mas ela veio porque eu tive contato com essas informações.

– Falei: “Poxa, eu posso mudar de nome, eu posso hormonizar – se eu quiser, eu posso fazer cirurgia, se quiser. Se eu não quiser, também está tudo bem”. Entender o que fazia parte desse universo. O que era a transição. Uma coisa que eu entendi, que a transição ocorre a partir do momento que você fala para as pessoas. Ela ocorre no momento que você se entende, mas também quando você fala, aquela coisa mais externa. Quando as pessoas sabem, você não precisa passar por nenhum procedimento para a transição ocorrer.

– Eu pensei: “Poxa, eu não preciso viver assim para sempre”. Porque era uma questão que eu tinha muito me conformado que ia ser dessa forma. Eu me entendia de uma forma, mas para o mundo, o mundo ia me enxergar de outra forma. Eu nunca ia poder ser eu mesmo. Esse momento foi crucial para eu tomar essa decisão de falar para o mundo, as pessoas podem fazer essa adaptação. A gente pode passar por essa transição, passar por essa mudança e eu continuar fazendo minhas coisas, continuar vivendo do esporte. Tudo.

São comuns os casos de pessoas trans não serem bem aceitas. Para Kumahara, o cenário foi o oposto. Ele sabia que teria o apoio dos pais, dos irmãos, dos amigos e de todas as pessoas próximas.

– Eu acho que eu tenho um privilégio muito grande de ter pessoas ao meu redor muito tranquilas em relação a isso e a cada vez mais eu venho descobrindo que eu tenho mais e mais pessoas, que eu não imaginava que ia ser tão tranquilo. Isso me dá uma confiança e tranquilidade para seguir adiante com toda essa questão da transição.

Dentro do ambiente de trabalho, Luca também recebeu apoio irrestrito de todos, treinadores, atletas, comissão e até internamente na Confederação. O técnico da seleção brasileira feminina, Hideo Yamamoto, por exemplo, fez questão de ressaltar o quão importante é vê-lo feliz. E fez questão de mudar o nome na agenda do celular para facilitar a adaptação.

– Ele contou com um sorriso no rosto. Se ele está feliz, eu também fico feliz por ele. É difícil o processo de adaptação do nome, falei para ele, mas acho que todo mundo consegue se adaptar. Ele contou para equipe, e eu vi que todo mundo ficou feliz. Eu sinto que dá um gás a mais. Ele está mais livre, consegue fazer as coisas sem receio, me deixa bem – comentou a também atleta Laura Watanabe.

O entendimento aconteceu em 2019. De lá para cá, Luca Kumahara disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio. A ideia, agora, é continuar na busca pela vaga com a equipe feminina para as Olimpíadas de Paris 2024. Pensando em sua carreira como atleta, tendo um ciclo tão curto, ele não irá fazer nenhum procedimento, por enquanto, o que faz com que nada mude para a disputa. Enquadrado com os padrões necessários, mas buscando oficialmente a mudança de nome para ser tratado da forma correta.

– Eu ainda tenho objetivos para cumprir com a seleção brasileira feminina. Tenho uma ideia de hormonizar, mas ainda não sei quando e não quero traçar algo, porque pode mudar com o tempo. Então quero cumprir com meus objetivos com a seleção. Quero continuar contribuindo como puder, o máximo que eu puder e depois a gente vê o próximo passo.

– A minha ideia é que eu vou competir um dia no masculino. A minha ideia era tornar público só quando esse dia chegasse. Eu ilustro que essa caixinha sempre esteve dentro de mim, mas eu deixava ela fechada em um canto, eu não mexia nela. A partir do momento que eu abri, comecei a falar sobre isso, parece que veio tudo à tona. E eu me dou o direito de sentir tudo isso, porque foram 25 anos mais ou menos guardando isso dentro de mim. Enquanto esse dia não chega, eu decidi tornar isso público, para tornar esse desconforto de ainda não poder jogar no masculino menor.

– É bem difícil a decisão (de continuar jogando no feminino). Porque para mim é uma coisa muito importante que eu estou esperando há muito tempo para fazer. Então, assim, ter que esperar mais por questão profissional é bem difícil. Mas é colocar na balança e saber que é uma decisão pra vida toda.

Além de treinadores e atletas, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa também está apoiando o atleta. A entidade também se manifestou de maneira oficial sobre o tema.

“A CBTM respeita e está criando uma rede de apoio para que o atleta siga mantendo sua atividade profissional no tênis de mesa, independentemente de escolhas personalíssimas. A entidade tem buscado mais informações, bem como orientações para que haja uma transição sadia e positiva dentro do ambiente de prática do tênis de mesa. Destacamos, ainda, a importância do atleta para a equipe brasileira, que já disputou três Jogos Olímpicos e representou e tem representado o país em diversas competições internacionais”.

Sobre o nome, a Confederação sempre manifestou abertura. Em contato com o atleta, já adaptou postagens nas redes sociais, irá divulgar as convocações já com nome social e se posicionou da seguinte forma:

“A partir de uma solicitação formal do atleta, poderemos fazer a mudança de nome em nosso sistema, sem qualquer alteração no histórico esportivo construído pelo atleta. Passaremos a adotar o novo nome em competições oficiais de âmbito nacional, bem como no caso de eventuais convocações para a Seleção Brasileira”

Federação Internacional

O Comitê Olímpico Internacional tem como protocolo que cada Federação de modalidade determine suas regras para atletas trans. No tênis de mesa, esse é o primeiro caso no mundo divulgado até aqui e dá início ao tema dentro do órgão.

– Para preparar uma política sobre a participação de atletas transgêneros, o Comitê Executivo da ITTF aprovou a criação de um grupo de trabalho liderado pelo Dr. Alaa Meshref, vice-presidente executivo da ITTF, e incluindo o comissário de gênero da ITTF e o Comitê de Esporte, Ciência e Medicina da ITTF. Para formular uma recomendação inclusiva e justa, é necessária uma abordagem holística, envolvendo uma ampla variedade de partes interessadas, desde atletas e treinadores, representantes de outros esportes e da comunidade transgênero – respondeu a entidade por e-mail.

A entidade mostrou abertura para uma possível mudança de nome do brasileiro.

“Se um atleta mudar seu nome, ele deve enviar uma solicitação à ITTF para ver a mudança refletida no banco de dados da ITTF”.