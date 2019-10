Os decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado desta terça-feira

A edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (15), trouxe mudanças importantes na comunicação do governo. A ex-diretora Mirla Miranda passa assumir o gabinete do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Já a direção de comunicação do governo, ficará responsável pelo jornalista Nelson Liano. Os decretos foram assinados pelo governador.

Segundo a secretária de Comunicação do Estado, Silvânia Pinheiro, Mirla vai ajudá-la no processo de criação de um núcleo que está sendo criado para elaboração de vídeos, revistas e portfólio para investimentos de negócios para o Acre.

“Ela foi convidada para trabalhar no gabinete do governador por ele mesmo”, explicou Pinheiro ao ContilNet.

