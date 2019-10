Atenção pais e responsáveis! Neste sábado (19), os postos de vacinação estarão abertos para o dia “D” contra o sarampo em todo o Brasil. Todas as crianças de 6 meses até menores cinco anos devem ser vacinadas nesta primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra sarampo! Essa é uma doença grave que pode deixar sequelas por toda a vida ou até causar morte, principalmente nas crianças pequenas. Algumas das complicações que podem ocorrer são: pneumonia, perda de audição e inflamação no cérebro. Por isso, é preciso ter muito cuidado e proteger nossos pequenos com a vacina, que é a única forma de evitar o sarampo. O Dia D é uma mobilização do Ministério da Saúde em parceria com os Estados e municípios para proteger mais de dois milhões e meio de crianças brasileiras nessa faixa etária. Durante todo este sábado, mais de 41 mil unidades de saúde vão estar abertas. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber, explica como a vacina ajuda a proteger:

“A vacina do sarampo é altamente efetiva, capaz de induzir a proteção contra todos os genótipos do vírus circulante no mundo. A sua efetividade vai depender do número de doses prévias e da idade. A efetividade da vacina nas crianças menores de um ano é de 84%. Por isso que essa é a dose zero, por isso que nós não podemos deixar de vacinar a criança de acordo com o calendário vacinal, aos 12 meses e aos 15 meses, como nós estamos reiterando em todos os momentos que temos oportunidade de falar sobre isso”.

É importante destacar que a chamada “dose zero”, que foi aplicada em crianças menores de um ano, não substitui essa vacinação!