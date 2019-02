Por meio de decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado, na manhã desta sexta-feira (8), o governador do Acre, Gladson Cameli, pôs fim as especulações em torno da nomeação, ou não, do ex-deputado Ney Amorim para compor a sua equipe na administração.

A nomeação de Amorim, foi uma escolha pessoal do próprio governador Gladson Cameli e não teve interferência dos seus aliados políticos.

Comentários