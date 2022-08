Neymar faz dois, dá três assistências e lidera atropelo do PSG sobre o Lille por 7 a 1

Partida realizada no Allianz Parque teve os gols de Victor Hugo e Raphael Veiga; Verdão agora soma 49 pontos e o rubro-negro 40

O Palmeiras recebeu o time misto do Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (21) no Allianz Parque e os times acabaram empatando por 1 a 1, com os gols marcados por Victor Hugo e Raphael Veiga, na etapa final. Com esse placar, o Verdão segue líder com 49 e nove de vantagem para o rival carioca, que virou o terceiro colocado.

Os mais de 40 mil torcedores presentes na casa palmeirense assistiram os dois melhores ataques da competição seguirem empatados no quesito: 38. A defesa do Alviverde segue como a melhor do torneio, com apenas 15 tentos sofridos em 23 partidas.

Focos paralelos

As equipes que duelaram pelo Brasileirão, Palmeiras e Flamengo, agora pensam em competições distintas. Verdão segue olhando apenas para o Campeonato Brasileiro, nesta semana, e se prepara para enfrentar o Fluminense, no próximo sábado (27), às 19h no Maracanã. Já o rubro-negro, atua nesta quarta-feira (24), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, às 21h30 no Morumbi, contra o São Paulo.

COSME: Na marra, o líder Palmeiras mantém o Flamengo a nove pontos de distância

Mengão sai na frente

Um jogo de muito equilíbrio e disputa entre palmeirenses e flamenguistas. As equipes entraram com objetivos distintos no confronto e assim Weverton e Santos foram espectadores na maior parte da primeira etapa.

O lance mais claro do primeiro tempo saiu o gol do Flamengo. Depois de uma jogada individual de Ayrton Lucas para cima de Marcos Rocha, o lateral-esquerdo cruzou na cabeça do atacante Victor Hugo, aos 29′ abrir o placar. Com a desvantagem, o Palmeiras partiu para o ataque e pressionou em busca do empate ainda na etapa inicial, mas não conseguiu incomodar a meta rubro-negra.

Verdão pressiona e empata

O Verdão sabia que a derrota estava fazendo a diferença para o rubro-negro cair para seis pontos. Por conta disso, com mudanças táticas entre Dudu e Rony, o Palmeiras pressionou e exigiu com menos de 10′ da etapa final duas defesas de Santos impedindo a igualdade aos mandantes. Depois disso, o Flamengo assustou em contra golpe com João Gomes, mas Weverton impediu cara a cara.

Com tanta pressão, a equipe comandada por Abel Ferreira, enfim, conseguiu o empate atuando com o apoio da torcida. Após uma jogada iniciada por Dudu, o meia Raphael Veiga recebeu na entrada da área e chutou colocado no canto de Santos, aos 20′ do segundo tempo.

A partida seguiu intensa até o fim, pois o Flamengo com o empate estava caindo para o terceiro lugar do Brasileirão e o Verdão abrindo nove pontos de frente e tendo o Fluminense, como novo vice-líder, com 41.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 1 Flamengo

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data e hora: domingo (21/08), às 16h

Público e Renda: 40.485 / R$ 4.240.006, 98

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: João Gomes, aos 4′ 2º/T e Vidal, aos 44′ 2º/T (Flamengo)



Gols: Victor Hugo, aos 29′ 1º/T (Flamengo); Raphael Veiga, aos 20′ 2º/T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marcos Rocha (Mayke), Danilo (Gabriel Menino), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga (Bruno Tabata); Dudu (Wesley) e Rony (López). Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho), David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes (Vidal), Thiago Maia e Marinho (Everton Ribeiro); Victor Hugo (Pedro), Everton Cebolinha (Gabi) e Lázaro (Arrascaeta). Técnico: Dorival Júnior.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários