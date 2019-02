O deputado Nicolau Junior (Progressistas) fez o seu primeiro-discurso após ser nome ser escolhido por 22 deputados como presidente da Assembleia Legislativa. O novo chefe do poder legislativo disse em pronunciamento que após uma eleição difícil, tanto das urnas, como da mesa diretora, seu objetivo será unir a casa para fazer as transformações no Acre.

“Estou muito feliz de está na casa mais importante do Acre, que é casa do povo. Quero agradecer todos os colegas que acreditaram na chapa e votaram. Agradeço também aos que não votaram. Eu serei um presidente democrata. Meu objetivo é unir todos os deputados para fazer as mudanças necessárias do Estado”, disse o presidente.

