Nicolau comemora decreto que reduz ICMS para produtores rurais

Com o aumento do índice de desmatamento no Acre e consequente necessidade de aumentar a presença do Estado nas Áreas Naturais Protegidas, com o fim de proteger e gerir o seu patrimônio ambiental, o governo do Acre publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 11, a criação do Grupo Operacional de Comando e Controle que vai ter por finalidade a promoção da integração das ações nas áreas de meio ambiente, segurança, infraestrutura e planejamento para o combate ao desmatamento, queimadas, incêndios florestais ilegais e demais ilícitos ambientais no Estado do Acre.

Com representantes de praticamente todas as secretarias, inclusive das que atuam na fiscalização e repressão como Polícia Militar e Bombeiros, o Grupo Operacional de Comando e Controle deverá integrar, planejar e implementar as ações de comando e controle com a finalidade de coibir o desmatamento, queimadas, incêndios florestais ilegais e ilícitos ambientais no território do Estado do Acre, em especial nas suas Unidades de Conservação.

É o Grupo, por exemplo, que vai estabelecer e dar celeridade às ações prioritárias para o combate ao desmatamento e queimadas ilegais no Estado do Acre, com prioridade para as Terras Indígenas.

