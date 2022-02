Nicolau defende reajuste para servidores em evento na fronteira

A Quarta Sessão ordinária do segundo ano legislativo da decima quinta legislatura, aconteceu na manhã desta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, na sala das sessões José Cordeiro Barbosa, e contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Lessandro Jorge (PT), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB) Rogério Pontes (PROS) e da Presidente Arlete Amaral (SD).

Durante o grande o expediente os vereadores debateram assuntos de interesse da comunidade e realizaram indicações de melhorias para vários pontos da cidade e zona rural.

Vereador Elenilson Cruz (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, começou falando das últimas sessões onde alguns vereadores relataram que a cidade está abandonada, porém na visão do parlamentar muito ainda tem a ser feito pela cidade, mas não está abandonada, e relatou que várias frentes de trabalho vêm acontecendo na cidade, como a operação inverno, melhoramento de ramais, desobstrução de bueiros. O vereador ressaltou a conquista de 1,5 km de asfalto para Brasiléia através de parceria da prefeitura com o governo, que brevemente será utilizado para que aconteça uma operação tapa buracos no município. O parlamentar afirmou ser da base, porém sempre faz as cobranças necessárias junto ao executivo, continuando sua fala reforçou uma indicação onde solicitou que a secretaria de saúde possa estar contratando médicos, para que venha suprir a falta dos médicos que estão de férias ou saem de atestado. Se colou a disposição dos vereadores para estarem visitando alguns setores, pois com os parlamentares unidos é mais provável que a problemática seja resolvida. Parabenizou o vereador Marquinhos Tibúrcio, por estar junto na luta pela regularização do abatedouro de aves que fica no km 67, relatou sua visita ao local com o chefe de departamento da SEGOV no Alto Acre Joelson Pontes, que se comprometeu a estar buscando soluções para resolver o problema do não funcionamento do abatedouro. Solicitou que a secretaria de obras venha realizar melhorias em uma ladeira do ramal do km 26 na linha 12, pois a trafegabilidade da comunidade está comprometida pela situação da ladeira.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): O parlamentar no uso de suas atribuições, começou suas palavras, relatando novamente o abandono da cidade, pediu ao poder executivo quando realizar melhorias na cidade, que venha realizar os serviços com qualidade, pois segundo o edil o serviço bem feito se realiza apenas uma vez, não sendo necessário ser gasto novamente dinheiro público com o mesmo problema. Dando continuidade à sua fala, o parlamentar iniciou suas indicações, pedindo novamente que o poder executivo possa encontrar uma solução em relação aos problemas da Rua Ernestino do Amaral, visto que vem causando transtornos aos que residem na rua, principalmente quando chove. Relatou o serviço de má qualidade realizado pela prefeitura na rua Francisco Araújo da Silva, no bairro José Moreira, com isso pede ao executivo que venha realizar novamente melhorias no local, desta vez com qualidade, pois na atual situação que se encontra a rua a trafegabilidade está comprometida. Pediu também que sejam realizadas melhorias na Rua Astério de Paula Moreira, de oportuno que em ambas as ruas sejam implantadas iluminação pública, visto que as duas ruas se encontram na escuridão. O parlamentar demonstrou através de fotos, dois bueiros obstruídos próximos ao ginásio de Brasiléia, afirmou a importância de acontecer a desobstrução, tendo em vista que quando chove causa transtornos para quem transita na rua e para os moradores locais. Demonstrou seu descontentamento com as obras realizadas pela prefeitura, pois segundo o edil as obras estão sendo feitas sem qualidades, citou como exemplo as melhorias realizadas na Rua Rubro Negro e nas bueiras que ficam no bairro Alberto Castro, pois foram obras recentemente realizadas que já estão comprometidas. Com isso pede que a secretária de obras vá nos locais e realize um trabalho de reforço nos locais para evitar que a situação se agrave.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): O parlamentar no uso de suas atribuições, deu início ao uso da tribuna cumprimentando a todos os presentes no recinto, solicitou que seja implementado iluminação pública no ramal no Nazaré, no trecho que compreende as mangueiras até o bairro, pois no local já tem a baixa tensão, e é de suma importância a implantação da iluminação pública naquela região para a comunidade. Pediu também que sejam realizadas melhorias no trecho do bairro Alberto Castro em frente a serralheria do Jorge, pois quando chove a rua fica intrafegável por conta de ficar alagada, que sejam tomadas providências para a drenagem da água. O parlamentar parabenizou os trabalhos realizados pela secretaria de obras, porém relata seu descontentamento em relação a falta de diálogo para que as melhorias cheguem a cada local, com isso pede que os coordenadores, responsáveis pelas obras escutem mais a comunidade a respeito das necessidades de cada local. Continuando sua fala, pediu que seja colocado iluminação pública na Rua Núbia G de Farias, tendo em vista que o local se encontra as escuras, necessitando da troca de lâmpadas. Solicitou que a prefeitura possa colocar mais um refletor na quadra de esportes do bairro Alberto Castro, pois os que tem atualmente não estão dando conta de iluminar totalmente a quadra, prejudicando os desportistas.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): A parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala afirmando novamente que o município de Brasiléia está passando por uma situação de abandono, visto os vários problemas que se encontram na cidade. A parlamentar relatou a respeito da orla que será construída em Brasiléia, ressaltou ser a favor da construção, porém relatou que gostaria de saber se junto com o projeto da orla foi apresentado um projeto para que não seja perdida toda extensão da rua Olegário França, tendo em vista que a rua está desmoronando colocando em risco a trafegabilidade de quem utiliza a via e quem reside no local. Relatou também a problemática do moto taxistas que necessitam de um banheiro em seu ponto, com isso solicita ao executivo que faça a construção do mesmo. Dando segmento a sua fala pediu que melhorias providenciais e projetos aconteçam para que seja melhorada a situação das famílias que moram na travessa Vila Rica no bairro Raimundo Chaar e também no bairro Alberto Castro, visto que quando ocorrem chuvas a população sofre com a grande quantidade de água em seus quintais e casas. Pediu também que melhorias aconteçam no ramal da Castanheira no km 52, pois a trafegabilidade está comprometida. Reconheceu o empenho da deputada Vanda Milani que alocou 70 mil reais para a associação de ciclistas – Unibike. Solicitou que os trabalhos do “vassourão” retorne na Av. Manoel Marinho Montes, pois ajuda na remoção da poeira que quando molhada se transforma em barro. Finalizou solicitando que seja providenciado um médico para a unidade José Maria, pois segundo relatos de moradores a semanas estão sem médicos.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): A parlamentar no uso de suas atribuições, deu início à sua fala, relatando sua visita a secretária de obras, onde pode constatar a construção da garagem municipal paralisada e os carros do município estacionados no terreno sem um lugar adequado para ficarem, com isso pede respostas a respeito de quando irá retornar as obras. A vereadora solicitou que seja encaminhado um ofício em caráter de urgência para o coordenador da regional de saúde o Sr. Pablo, pedindo para que seja resolvida a situação da clínica dos rins, tendo em vista a necessidade da população com os serviços da clínica. Pede também que seja enviado um ofício para o ministério público para que possa colocar a clínica dos rins para funcionar via SUS, visto que uma sessão de hemodiálise custa 800 reais e não é viável para todas pessoas. A vereadora aproveitou a oportunidade em tribuna para chamar a atenção das autoridades em relação a situação dos autistas de toda a regional do Alto Acre, segundo a parlamentar eles estão negligenciados pelas autoridades, por quem deveria e tem a obrigação de fornecer o tratamento para eles, com isso pede que seja encaminhado um ofício para o coordenador regional de saúde do Alto Acre, solicitando que venha trazer os profissionais que tratam autismo de dois em dois meses, para que venham atender as pessoas que sofrem com o autismo em toda regional do Alto Acre. Solicitou que a secretária de obras possa retornar no ramal cajazeira no Km 26, e possa estar colocando mais uma bueira no trecho para acontecer o escoamento da água e que assim a população não fique isolada. Solicitou também que a secretária de obras venha resolver os problemas da Rua Joaquim Alves, como desobstrução de bueiros e difícil trafegabilidade. Pediu que aconteça um paliativo na rua do principal do Jatobá que dá acesso ao hospital, de oportuno que as lâmpadas do local sejam trocadas.

Vereador Lessandro Jorge (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes no recinto, e parabenizou o vereador Leomar Barbosa pelo seu trabalho, pelas críticas construtivas que o mesmo faz, pois é algo que só ajuda a prefeitura executar os trabalhos. Relatou a importância da prefeitura colocar uma proteção nos bueiros, para que assim seja evitado a obstrução dos mesmos, vale ressaltar que esse foi um pedido do parlamentar realizado em tribuna a algumas sessões passadas. Parabenizou o anteprojeto que o vereador Marquinhos Tibúrcio irá apresentar, com relação ao abatedor de frango do km 67. Finalizou sua fala agradecendo a Deus, parabenizou todos os vereadores pelo trabalho que os mesmos vêm executando, e pediu para que deixem as picuinhas e brigas pessoais de lado, pois isso só prejudica o município.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, Iniciou suas palavras, desejando uma boa viajem ao seu colega de parlamento vereador Leonir Castro, que foi a Rio Branco cumprir agenda. Cumprimentou as pessoas que trabalham na iniciativa privada, que tanto contribuem para o município. O parlamentar ressaltou a importância de acontecer o diálogo entre os poderes executivo e legislativo. O Edil lamentou o falecimento do grande médico que atuou em Brasiléia Dr. Roger Panoso, deixando um legado na cidade. Com isso pediu que seja enviado uma moção de pesar a Dra. Lígia panoso, expressando a solidariedade dos parlamentares com a perda irreparável. O parlamentar solicitou a presidente que traga ao plenário para que seja analisada, as prestações de contas do ex-prefeito Everaldo. Solicitou que seja convidado para ir até a câmara o chefe do cartório da 6ª zona eleitoral de Brasiléia, para tirar algumas dúvidas da população de Brasiléia referentes a como tirar o título de eleitor, transferir, entre outras dúvidas. Finalizou sua fala agradecendo a Deus, cumprimentando a todos os vereadores e colocando seu mandato a disposição da população.

As sessões são transmitidas ao vivo pela Internet, no Facebook Câmara Municipal de Brasiléia e no Portal Legislativo brasileia.ac.leg.br

