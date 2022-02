Nicolau e Gonzaga recebem Danilo Lovisaro e pactuam parcerias entre ALEAC e MP

O novo Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro, foi recebido na manhã desta quarta-feira feira (23)na Assembléia Legislativa pelo presidente Nicolau Júnior e pelo primeiro secretário, Luiz Gonzaga.

Lovisaro fez uma visita institucional aos deputados da mesa diretora para reafirmar parcerias entre as instituições.

Nicolau Júnior agradeceu a visita e reiterou o respeito e admiração pelo trabalho que o Ministério Público realiza no Estado.

“Tenho profundo respeito pelo MP e desejo ao novo Procurador sucesso nesta gestão que se inicia. Aqui nós reafirmamos que a Casa do Povo está de portas abertas para estreitarmos as relações institucionais”, garantiu Nicolau.

O primeiro secretário, Luiz Gonzaga, ratificou as palavras do colega parlamentar e destacou a firme atuação do MP na defesa dos direitos do cidadão. Ter o Ministério Público como parceiro, para ele, é certeza de bons frutos para a coletividade.

“Qualquer instituição se orgulha de ter o Ministério Público como parceiro. Aqui não é diferente. Vamos ampliar as ações em conjunto e abrir novos frontes para que mais pessoas sejam alcançadas”, disse Gonzaga.

Comentários