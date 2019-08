O presidente da Aleac realizou nesta sexta-feira, uma visita técnica a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Cruzeiro do Sul

O estado do Acre está sendo administrado nesta sexta-feira (9), pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas). O deputado deverá ficar à frente do Poder Executivo, até a volta do governador ao Acre.

Como governador em exercício, o presidente realizou na manhã desta sexta-feira (9) juntamente com o diretor administrativo da Sesacre, Erisson China, e a equipe de saúde do Vale do Juruá, uma visita técnica às obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Cruzeiro do Sul.

“Sabemos do esforço que governo do Estado tem feito para garantir o bom funcionamento das unidades de saúde do Acre. Essa UPA dará sem dúvida mais celeridade aos atendimentos de saúde do município. Um verdadeiro presente para a população cruzeirense”, declarou.

A previsão de inauguração da unidade de saúde está prevista para o dia 28 de setembro, mesma data do aniversário da cidade.

Gladson Cameli e o vice-governador Werles Rocha (PSDB), viajaram com destino ao estado de São Paulo, com objetivo de firmar parcerias para o desenvolvimento da segurança pública do Acre. Quem também está em São Paulo, é o secretário de segurança, Paulo César.

