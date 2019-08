O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), visitou nesta sexta-feira (30), o Colégio Militar Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros, em Cruzeiro do Sul. O colégio atende 532 alunos, 352 do ensino fundamental e 180 do ensino médio. Também atende 22 alunos com necessidades especiais, promovendo a inclusão.

“Sempre que venho a Cruzeiro do Sul e visito o Colégio Militar Dom Pedro II sinto uma grande alegria e emoção pela maneira carinhosa que sou recebido. Como cruzeirense, tenho muito orgulho dessa unidade educacional, a organização e a disciplina dos alunos é incrível além do ótimo desempenho no aproveitamento escolar”, enfatizou.

Durante a visita, Nicolau Júnior foi homenageado com o certificado de ‘Amigo do Colégio Militar’. Na ocasião, foram homenageados ainda três estudantes com a entrega de alamares.

“Hoje, o sentimento de alegria foi ainda maior, quando tive a satisfação de ser homenageado com o certificado de ‘Amigo do Colégio Militar’. Agradeço imensamente o carinho de todos os profissionais e alunos que aqui trabalham e estudam”, disse.

O presidente do legislativo acreano parabenizou ainda o governador do Estado, Gladson Cameli (PP), pelo esforço em garantir o bom funcionamento da Escola.

“Parabéns ao governador Gladson, ao secretário de Educação, aos militares que atuam no colégio e a todos que tem se dedicado a contribuir significativamente com a Educação do nosso estado. É de fato um belíssimo trabalho”, enalteceu.

Vanisia Nery / Mircléia Magalhães

1 de 21

Comentários