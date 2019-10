No encontro estavam presentes os presidentes das 27 Assembleias Legislativas do país

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP) participou na manhã desta segunda-feira (07), do Encontro de gestores do Poder Legislativo brasileiro. A reunião, que foi promovida pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), aconteceu na sede da Instituição, em Brasília.

No encontro estavam presentes os presidentes das 27 Assembleias Legislativas do país. Algumas das pautas tratadas foram: O fortalecimento do Poder Legislativo Estadual, a condução da gestão dos trabalhos parlamentares e também sobre o Pacto federativo, que prevê o crescimento da atuação das Assembleias no parâmetro constitucional.

O deputado Nicolau Júnior falou sobre a relevância da reunião, e também a necessidade de que as Casas Legislativas ampliem e divulguem os trabalhos realizados. Disse ainda que a Unale age como um eixo que liga os deputados estaduais de todo o país.

“Esse é um encontro de extrema importância, pois aqui apresentamos demandas e dividimos experiências no que diz respeito aos trabalhos realizados pelo Poder Legislativo. A Unale representa isso, um eixo que liga os parlamentares estaduais de todo o Brasil, a fim de que venhamos desenvolver o melhor para cada região e também apresentar a força de cada uma delas”, pontuou.

Também participaram do encontro os diretores e procuradores-gerais das Casas Legislativas. Nos dias 20, 21 e 22 de novembro acontece em Salvador a 23° Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE).

Comentários