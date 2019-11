Nicolau Júnior destacou a celeridade no processo de atendimento

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP) participou nesta segunda-feira (18), da inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul.

A unidade de saúde que foi projetada para atender diariamente em torno de 200 pessoas e realizar cerca de 6 mil atendimentos por mês, dispõe de quatro clínicos gerais, que atenderão nos dois turnos.

O parlamentar que participou da solenidade representando o governador Gladson Cameli (PP), destacou o comprometimento do governo com a população.

“A população cruzeirense ganha hoje um grande benefício na área da saúde. É uma felicidade fazer parte desse momento, representando o governador Gladson Cameli. Parabéns ao governador e ao vice governador Major Rocha que em menos de um ano concluiu esta obra e entregou em efetivo funcionamento para população”, disse.

Ainda de acordo com o progressista, a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento estava sendo esperada pelos cruzeirenses há muitos anos.

“Esse era um sonho antigo da população e o governador Gladson trabalhou muito para que virasse realidade. Agora, contamos com nova estrutura, com mais profissionais e maior espaço. A UPA veio para fortalecer o sistema de saúde da cidade”, ressaltou.

Nicolau Júnior destacou a celeridade no processo de atendimento. “Com eficiência, assim que a unidade ficou pronta e apta a oferecer os serviços, o governador autorizou o início dos atendimentos. Desde o dia 11 a população está sendo atendida no local, o que veio a ajudar bastante neste momento que o município passa por um surto de dengue”, enfatizou.

Com mais de 2,2 mil metros quadrados, 22 leitos separados para homens, mulheres e crianças, além das salas de observação individual e de urgência, a Upa de Cruzeiro do Sul é a maior do Acre em termos de estrutura e será uma segunda porta de urgência e emergência para cerca de 230 mil pessoas –, população que compõe os oito municípios do Vale do Juruá.

