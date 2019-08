O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior (Progressistas), cunhado do governador Gladson Cameli, foi incisivo em se posicionar contra as declarações do chefe do executivo na manhã desta quinta-feira, 1, após sessão.

“A Assembleia é um poder independente e deve ser respeitado”, reagiu o presidente em relação as declarações do governador Gladson Cameli de não atender o pedido de suplementação de R$ 700 mil, em retaliação às críticas de deputados pela contratação de um jatinho para uso do governo.

“O parlamento é independente e o deputado tem prerrogativas, liberdade e imunidade ao usar a tribuna. Não vamos concordar com isso até porque temos ajudado o governo, inclusive a oposição”, disse, revelando que já agendou encontro com o governador na tarde de hoje para colocar os pingos nos is.

