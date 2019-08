A iniciativa faz parte de uma parceria entre o Poder Legislativo, Secretaria de Educação e TRE

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), recebeu nesta quarta-feira (31), os 24 Jovens Parlamentares que irão participar da 2° edição do Programa. O programa é de autoria do deputado Daniel Zen (PT).

A iniciativa faz parte de uma parceria entre o Poder Legislativo, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (See) e Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC). Os parlamentares mirim, foram selecionados por meio de um processo que envolveu 24 escolas estaduais de ensino médio, e contou com a participação de cerca de 11.500 alunos.

Nicolau disse estar feliz com os escolhidos para a nova edição do projeto. “Estamos felizes com a presença dos jovens aqui. Quero parabenizar a todos os eleitos, desejar boa sorte e colocar meu gabinete à disposição. Se dediquem ao máximo e aprendam muito”, declarou.

De acordo com o estudante Júlio César, a expectativa para representar o povo acreano está alta. “Queremos saber como funciona o programa, o trabalho parlamentar. Portanto, se não sabemos como acontece nos bastidores, no futuro não poderemos contribuir”, explicou.

Os alunos que participarão do Programa Jovem Parlamentar Acreano (JPA) deste ano, serão “adotados” por um deputado, que irá auxiliar diretamente cada um deles. Após a recepção, os alunos foram conhecer o plenário da Casa do Povo. Coube a Fagner Calegário, apresentar os aposentos de cada parlamentar, bem como a tribuna onde os deputados estaduais fazem ia discursos.

A solenidade de diplomação dos novos jovens parlamentares acontecerá dia 2 de agosto, às 10 horas, no Plenário da Assembleia.

Comentários