O deputado José Luís Tchê (PDT) que passa a liderança do governo na Aleac para Gehlen Diniz (PP)

Na manhã desta segunda-feira (23) o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP) se reuniu com parlamentares da base do governo. Após o encontro foi concedida uma coletiva de imprensa onde os parlamentares reafirmaram seu apoio a Gladson Cameli (PP).

Nicolau Júnior pontuou que o Poder Legislativo Acreano seguirá trabalhando com autonomia, sempre pautado na seriedade e no melhor para a população acreana. O presidente salientou que o respeito mútuo entre Poder Legislativo e Executivo permanecerá.

“Tivemos hoje uma reunião da base em meu gabinete. Possuímos um parlamento maduro e precisamos agir com cautela e paciência, para resolvermos os conflitos na base do diálogo. Acima de tudo, nosso maior compromisso é com a população, é ajudar o governo a tornar o Acre um lugar melhor para se viver”, assegurou.

O deputado José Luís Tchê (PDT) que passa a liderança do governo na Aleac para Gehlen Diniz (PP), explicou que diante dos fatos ocorridos era esperado que ele saíssem, mas assegurou que apoiará o Executivo nas ações que beneficiem o Estado.

“Devido aos acontecimentos a situação ficou um pouco insustentável porque como liderança me senti desautorizado pelo governo diante do que foi feito com os cargos. Também houveram outros pontos que eu vinha questionando sem obter respostas. Sou deputado, estava líder. Minha luta é pelo fortalecimento do parlamento. Sobre o governo, continuarei apoiando naquilo que beneficiar o Acre”, pontuou.

Gehlen Diniz, que volta a ser líder do governo, afirmou que vai trabalhar para definir o tamanho da base governista e também a união dela. Acrescentou ainda que acredita que seja feita uma correção em relação às exonerações dos cargos comissionados.

“Pela segunda vez o governador me procura, demonstra confiança e pede apoio em um momento de crise. Não vou virar as costas pra a um governo que eu ajudei a construir. Então me propus em ajudar, a fortalecer a base, definir o tamanho dela e a partir de agora aprovar todos os projetos de interesse do governo que são em benefício da população. Sobre as exoneracoes que foram feitas, eu acredito que vai ser corrigido o quanto antes”, disse.

Comentários