Nicolau participa da Corrida da Virada com centenas de atletas em CZS

A prefeitura de Cruzeiro do Sul montou, na manhã desta sexta feira (31), uma grande estrutura na Avenida Cel. Mancio Lima para realizar a I corrida da Virada, em homenagem ao comerciante e desportista José Oliveira da Conceição, o popular Coco,vítima da COVID em fevereiro desse ano.

Entre os participantes, estavam o presidente da ALEAC, Nicolau Junior e viúva do homenageado, Antonia de Souza Conceição.

Atletas de todas as idades largaram para a prova que teve as distâncias de 5 km e 10km as 7 H da manhã, percorrendo um trecho da estrada Variante.

Após a corrida o presidente Nicolau Junior prestou uma homenagem a viúva do desportista e lembrou o quanto ele foi importante no crescimento das corridas de rua no Juruá.

“O Coco era um amante das corridas. Todas as tardes estava aqui na Avenida ou ali na Variante com o grupo que participava. Era um grande incentivador desse esporte e deixou um vazio enorme. Mas a Dona Antônia continua preservando a memória desse grande cruzeirense”, disse Nicolau.

Raimundo Nonato e Ana Clara Bandeira, venceram a prova.

A Corrida teve o apoio do DETRAN, Corpo de Bombeiros, CIFTRAN e da Federação Acreana de Atletismo.

