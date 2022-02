Nicolau participa de inaugurações no interior e atesta investimentos do governo no Juruá

O deputado Nicolau Junior, presidente da Assembléia Legislativa, foi um dos convidados do Palácio Rio Branco para acompanhar, neste sábado (19), a entrega de obras do Estado em Marechal Thaumaturgo, cidade localizada no Alto rio Juruá, na fronteira do Brasil com o Peru. A primeira foi a inauguração do aeródromo da cidade, onde o governo investiu R$ 3 milhões na recuperação da cerca, sinalização, pavimentação e implantação do sistema de iluminação, que vai permitir pousos e decolagens no período noturno, estrutura nunca implantada.

Ao lado do governador Gladson Cameli, Nicolau participou também da reforma do Núcleo de Educação, da assinatura da ordem de serviço para construção de abrigos nas unidades de saúde,e do lançamento da implementação do sistema de captação e armazenamento de água para consumo humano nas escolas. O presidente do poder legislativo ainda acompanhou a entrega de um caminhão modelo tatuzão para manutenção do sistema de esgotamento sanitário.

“De uma só vez o governo canaliza para um dos municípios de difícil acesso, um pacote de investimentos em vários áreas contemplando quase vinte pessoas. Marechal Taumaturgo é uma cidade estratégica para o Acre e para o Brasil e merece toda a atenção quem vem recebendo. O governo sempre esteve presente no interior “, disse Nicolau.

