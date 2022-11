Ninguém acerta as seis dezenas da Mega Sena e prêmio acumula em R$ 10 milhões para quarta

Por Sandra Assunção

Em Cruzeiro do Sul, a exemplo do governo do Estado, a prefeitura transferiu o feriado do Tratado de Petrópolis, 17, de quinta-feira, para a segunda-feira, 14. Com é feriado da Proclamação da República na terça-feira, 15, os serviços públicos municipais só serão retomados na quarta-feira, 16.

Os bancos vão funcionar normalmente na segunda-feira, 14. Já nos dias 15 e 17, os clientes só contarão com os caixas eletrônicos dos bancos, que não terão expediente.

Grande parte do comércio em Cruzeiro do Sul deverá funcionar normalmente durante todo o período.

