Não houve aposta vencedora do prêmio principal do concurso 2.105 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (8), em Santo Anastácio, no oeste paulista.

Os números sorteados foram os seguintes:

11 – 13 – 16 – 24 – 31 – 46

Com a ausência de ganhador, a expectativa é de que o prêmio acumulado para o próximo concurso chegue a R$ 36 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

No concurso deste sábado, foram 106 apostas vencedoras da quina da Mega, com prêmio de R$ 22.882,49 para cada uma.

Para a quadra da Mega, houve 6.029 apostas ganhadoras, que vão receber, cada uma, R$ 574,73.

Nesta semana, a Caixa promoveu a Mega-Semana de Verão, organizando três sorteios: um na terça-feira, um na quinta e o deste sábado. Normalmente, os sorteios acontecem às quartas e sábados.

Mega-Sena da Virada

Com sorteio marcado para o dia 31 de dezembro, as apostas para a Mega da Virada começaram no dia 5, com estimativa de prêmio de R$ 200 milhões para quem acertar os seis números.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do próprio dia 31 de dezembro, com volantes específicos da Mega da Virada, em casas lotéricas ou pela internet.

Caso não haja apostas premiadas com seis números, o valor será dividido entre acertadores de cinco números (quina), e assim sucessivamente. Por ser uma edição especial, o prêmio principal não acumula neste concurso.

A aposta simples custa R$ 3,50. É possível fazer bolão de 2 a 100 cotas ou comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96 1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27 1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49 1.953, 29/07/2017; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 107.956.102,12 2.015, 17/02/2018; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 104.545.829,37 1.924, 26/04/2017, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 101.484.527,44 1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23 1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84

