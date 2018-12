Estudo divulgado pelo Ministério da Saúde, o LIRAa informou que nove municípios estão em risco de surto das doenças e outros nove aparecem em alerta. A capital do estado, Rio Branco, está em situação de risco. _____________ No levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) no Acre, Brasiléia que ficou com (13,6 Índices de Infestação), só ficando atrás do município de (Rodrigues Alves com 14,8 de Risco) do estudo feito pela índice de infestação predial (IIP), que é a relação entre o número de imóveis onde foram encontradas larvas do mosquito e o total de residências pesquisadas. ______________

Do total de 22 cidades, apenas duas estão em situação satisfatória e outros dois municípios utilizaram armadilha, metodologia usada quando a infestação do mosquito é muito baixa ou inexistente.

O índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%; situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9%; e indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%. O Mapa da Dengue, como é chamado o Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa), é um instrumento fundamental para o controle do mosquito.

Conforme os dados, a maior parte dos criadouros do mosquito no estado do Acre foi encontrada em depósitos de água, sendo 761. Em seguida, aparecem os depósitos de lixo (210) e domiciliar (209).

Rio Branco foi uma das quatro capitais do país a apresentar risco de surto para dengue, zika e chikungunya. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as formas de coleta de dados ocorreram no período de outubro e novembro deste ano. Em Situação de Alerta: Xapuri e Assis Brasil.

No estado, a situação pior é em Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, onde o maior índice de infestação foi apontado (14,8). Já o município com melhor situação é Santa Rosa do Purus, onde o estudo apontou 0%.