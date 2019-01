O diretor do Iapen, Lucas Gomes, informou que a medida é para garantir a ressocialização dos presos e também para reduzir os gastos com esse tipo de serviço, que costuma ser terceirizado.

“A gente tem uma necessidade de socializar esses presos e uma das vias que a gente usa para isso é justamente o trabalho. Primeiro para ajudar nos custos do apenado dentro do presídio, também para diminuir os custos com infraestrutura do estado e também para oferecer perspectivas para esses presos que não seja o crime. Então, é um trabalho de ressocialização, uma oportunidade a esses apenados”, afirmou Gomes.