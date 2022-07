No AC, cerca de 1,5 mil taxistas devem receber auxílio do governo federal que começa a ser pago em agosto

Cumprindo agenda de trabalho, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, recebeu, na tarde desta segunda-feira, 25, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento e membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) que atuam no combate ao crime organizado, no controle externo da atividade policial e no grupo especial de prevenção e combate à tortura.

Na oportunidade, o secretário Paulo Cézar, que esteve acompanhado do coordenador de Operações da Sejusp, coronel Glayson Dantas, e assessores ligados ao Departamento de Modernização, Tecnologia da Informação e Comunicação (DMTIC) apresentou as novas ferramentas tecnológicas utilizadas, no âmbito do estado do Acre, para a prevenção e o combate à criminalidade.

Representando o MPAC, além do procurador-geral, participaram da reunião o promotor de Justiça Bernardo Albano, coordenador do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o promotor de Justiça Walter Teixeira Filho, coordenador do Grupo de Atuação Especial na Prevenção e Combate à Tortura (GAEPCT), e a promotora de Justiça Maria Fátima Teixeira, titular da Promotoria Especializada de Controle Externo da Atividade Policial, além do secretário-geral do MPAC, Glaucio Oshiro.

Foram apresentados os recursos tecnológicos que auxiliam os operadores de segurança e os resultados obtidos nas investigações e demais ações contra o crime. Dentre eles, o aplicativo Apolo, desenvolvido a partir da identificação do indivíduo pela sua biometria facial, permitindo, consulta de mandado de prisão, cadastro de abordagem e a consulta de veículos.

Os membros do MPAC também conheceram o Cerco Eletrônico, cujo propósito é aumentar a vigilância em algumas regiões da capital e do interior, com ajuda de câmeras de segurança. A tecnologia é uma forma de controlar mais ainda a movimentação em pontos com mais índices de criminalidade. Além do Agente de Campo, um Sistema de Inteligência destinado à Segurança Pública do Brasil, criado por especialistas para trazer ainda mais eficiência no dia a dia dos policiais, que permite o acesso rápido, transformando as abordagens tradicionais em

processos mais ágeis e eficientes.

De acordo com o titular da Sejusp, o constante aparelhamento das forças de segurança, principalmente na modernização de suas ferramentas, apresenta-se como importante fator para o fortalecimento das atividades finalísticas e constitucionais. “E é nesse sentido que a Sejusp vem investindo na área da tecnologia, para melhor atender os anseios da sociedade acreana”.

Na ocasião, o procurador-geral Danilo Lovisaro ressaltou que este foi um primeiro contato visando ao compartilhamento das ferramentas, uma vez que a tecnologia é uma grande aliada no combate ao crime, podendo ser adotada também no exercício do controle externo da atividade policial, inclusive como uma forma de garantir a legalidade da conduta policial no atendimento das ocorrências.

“O uso das ferramentas tecnológicas é imprescindível para o Ministério Público, seja no campo da sua atividade fiscalizatória, seja na área da investigação. Portanto, a disponibilização das ferramentas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, mediante convênio, trará avanços relevantes para a atuação do MP no enfrentamento ao crime organizado, no controle externo da atividade policial e no combate à tortura”, disse.

