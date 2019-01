Homem, foi preso na tarde do sábado (5), no Residencial Rosalinda, em Rio Branco. Ele negou o crime. Adolescente foi atendida em um hospital e passou por exames no IML.

Uma adolescente de 14 anos, foi vítima de estupro na tarde de sábado (5), no Residencial Rosa Linda, em Rio Branco. Um boletim de ocorrências foi registrado pela mãe da jovem que relatou o ocorrido à polícia.

Segundo o registro, a jovem teria chegado em casa chorando e foi direto para o banheiro, a mãe então questionou a menor sobre o que teria acontecido e foi quando ela relatou o crime que sofreu. A mãe então chamou a polícia.

O acusado é um conhecido da família e segundo o relatado no b.o, a menina teria ido até a casa dele junto com uma amiga. Em determinado momento a amiga saiu e o suspeito ameaçou a vítima com um facão e cometeu o crime, afirmando que caso ela não mantivesse relação sexual com ele , “não sairia viva” da casa.

Após o crime, a menina afirmou à polícia que, com medo e para se livrar do agressor, disse ao homem que iria comprar cigarros e saiu da casa, indo até a residência de uma pastora e contato o ocorrido. A mulher recomendou que a jovem contasse a mãe.

“Essa foi primeira vez que foi [ela] na casa dele e foi porque ele mandou chamar ela. Foi para saber o que ele queria, mas levou a colega dela. A colega saiu porque ele começou a alisar as pernas dela. Ela [adolescente abusada] estava no quarto, tinha pedido para passar desodorante e, quando saiu, a amiga dela tinha ido embora. Quando saiu do quarto, ele trancou a porta”, relatou a mãe, que pediu para não ter o nome revelado.

Ainda de acordo com a mãe, o suspeito pegou um facão e ameaçou a menina. A adolescente ficou com alguns arranhões pelo braços causados pelo agressor. Após conseguir sair da casa do vizinho, a menina procurou uma pastora conhecida da família e relatou o abuso.

“Ele tirou parte da roupa dela, mandou ela tirar o restante e fez o ato. Ela disse que deixou ele fazer porque não tinha como correr e ele falou que ia matar ela. Saiu de lá e foi na casa da pastora de onde a gente congregava. Lá, ela contou para a pastora, que acolheu ela. Eu estava chegando em casa quando ela ia chegando. Me pediu uma toalha e foi para o banheiro”, relembrou a mãe. ___________

A mãe disse que estranhou o comportamento e questionou a filha. A menina não teria relatado logo de início o abuso, mas a mãe acabou descobrindo e chamou a polícia. O suspeito negou o crime, aparentava estar bêbado e drogado. A mãe disse que quer justiça para que não aconteça com outras meninas. ___________ “Acho que ela estava com medo e não me falou do estupro. Falou que tinha se livrado de morrer, que tinham tentando estuprar ela. Mas, falou para uma coleguinha aqui na porta de casa e escutei. Chamei a polícia para ir à delegacia. A viatura veio e levaram ele. Passamos a noite na delegacia, nos levaram para o IML e fizeram o exame nela”, afirmou. Ainda segundo a mulher, o suspeito aparentava estar bêbado e drogado. A mãe disse que quer justiça para que não aconteça com outras meninas. “Ele disse que não tinha feito isso, que eu o conhecia. Falei que não sabia de nada, que o conhecia só de vista, mas que minha filha nunca tinha chegado em casa naquela situação. Estava tão bêbado e drogado que até o policial falou que ele não sabia o que estava falando”, finalizou.

Diante dos fatos relatados a polícia, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

