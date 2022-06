No AC, mais de 20 pessoas são presas em operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas

Vitor Hugo Calixto junho

O governo do Acre publicou na manhã desta quinta-feira, 30, no Diário Oficial do Estado (DOE) os editais com os resultados finais do concurso público de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC).

Conforme o Edital nº 001/2022 SEPLAG/CBMAC, de 7 de janeiro de 2022, foi divulgado:

O resultado final do Exame Médico e Toxicológico no Edital nº023 SEPLAG/CBMAC de 29 de junho de 2022;

O resultado final da Investigação Criminal e Social no Edital Nº024 Seplag/CBMAC de 29 de junho de 2022;

O resultado final e a homologação do concurso público no Edital º024 Seplag/CBMAC de 29 de junho de 2022:

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público por meio do Edital nº 001/2022 Seplag/CBMAC de 7 de janeiro de 2022, seus anexos e demais editais publicados.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca realizadora do concurso, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 7h às 15h30 no horário do Acre, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Os candidatos podem consultar o resultado no link abaixo.

Diário Oficial do Estado – Resultado Final Concurso Bombeiro

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários