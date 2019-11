O secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo, participará da agenda no interior

O próximo dia 18 de novembro será um marco para a Segurança Pública do Acre.

Com as presenças confirmadas do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e do secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo, o governador Gladson Cameli fará a entrega de 127 caminhonetes paras as polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros na Esplanada do Palácio Rio Branco.

Esta será a maior frota deste tipo de veículo já entregue pelo governo para o fortalecimento e modernização dos órgãos que compõem a Segurança Pública nos 22 municípios do estado. Todo este grandioso investimento só foi possível graças ao incansável esforço do próprio governador Cameli em buscar melhorias para o Acre. Foi durante audiência com o ministro Sérgio Moro, em julho deste ano, que foi assegurada a destinação de R$ 15 milhões por parte do ministério da Justiça e Segurança Pública para a aquisição das viaturas.

Os veículos comprados diretamente com a montadora geraram uma economia de R$ 4 milhões aos cofres públicos e foram fabricados de acordo com as exigências estabelecidas pela Segurança Pública com os mais modernos equipamentos de tecnologia e localização, adesivagem padrão, além das celas para o transporte de detentos.

Como forma de agradecer o apoio irrestrito que vem dando ao Acre, Sérgio Moro e Guilherme Theophilo serão condecorados com a Ordem da Estrela do Acre, a mais alta honraria do Estado concedida a personalidades que, por sua atuação destacada, dignas do respeito do povo acreano, contribuíram para o desenvolvimento do Estado ou protagonizaram atuações decisivas em prol da população. A solenidade será realizada no Museu dos Autonomistas, no centro de Rio Branco.

Em Cruzeiro do Sul, Sérgio Moro e Guilherme Theophilo participam da inauguração de base do Gefron



Como parte da agenda no Acre, o ministro da Justiça e o secretário Nacional de Segurança Pública vão a Cruzeiro Sul onde participarão da solenidade de implantação oficial da base integrada do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) na segunda maior cidade do estado.

A criação do Gefron é mais um compromisso firmado por Gladson Cameli com a população e cumprido em menos de um ano de governo. A unidade especializada surge para ocupar uma lacuna esquecida pela União há muitos anos, que é a proteção fronteiriça. Mesmo não sendo de sua responsabilidade, o Estado assumiu esta função e vem combatendo os mais diversos ilícitos nas regiões próximas ao Peru e Bolívia, dois dos maiores países produtores de cocaína do mundo.

Ainda na cidade, as duas autoridades acompanharão a aula inaugural do curso de inteligência e enfrentamento do crime de fronteira. Para o governador Gladson Cameli, a vinda do ministro Moro e do secretário Theophilo demonstra a atenção que o governo do presidente Jair Bolsonaro vem dispensando ao Acre. O chefe do Executivo afirmou ainda que continuará firme em seu propósito de trazer os recursos e investimentos para a melhoria dos serviços públicos e desenvolvimento do estado.

“Muitos me criticam pelas viagens que faço, mas eles não reconhecem e nem divulgam o que temos conseguido para o nosso estado. Somente com o ministro Moro e o secretário Theophilo, conseguimos 127 viaturas, fardamento, equipamentos e a garantia que continuarão nos ajudando no que for possível para fortalecer as nossas polícias. Este é apenas um exemplo de muitos outros que já conseguimos de benefícios para o Acre”, disse.

Para o governador, são agendas como esta que motivam ainda mais a trabalhar em prol da população. “E tenham a certeza que terei o mesmo vigor até o último dia do meu mandato de governador. Estas 127 viaturas saíram a custo zero para o Estado e aqui quero deixar o meu profundo agradecimento ao ministro Sérgio Moro e dizer que ele tem a minha admiração pessoal pelo brilhante trabalho que tem feito para o nosso país”, concluiu o governador.

