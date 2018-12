Detentos sairam no dia 24 e devem retornar para o presídio no dia 1° de janeiro de 2019

Cerca de 10 presos, em todo o estado do Acre, foram beneficiados com a saída temporária de Natal e Ano Novo. A informação foi confirmada pelo diretor do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), Aberson Souza, na manhã desta quarta-feira (26).

O direito ao benefício temporário foi concedido pela Vara de Execuções Penais. Os detentos saíram no dia 24 e devem retornar somente no dia 1° de janeiro de 2019.

Dos 10 presidiários, todos são do município de Sena Madureira, ou seja, os detentos dos demais municípios não foram agraciados com o benefício, conforme explicou Aberson. Contudo, a determinação do direito é concedido pelo Poder Judiciário, conforme um estudo que analisa diversos fatores, como por exemplo, o bom comportamento do detento no presídio.

Todos os presos serão monitorados por tornozeleira eletrônica durante o período em que estiverem fora das penitenciárias. Segundo o diretor do Iapen, “aqueles que não retornarem ao presídio no dia 1° serão considerados foragidos da justiça”, declarou.