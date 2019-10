Uma criança de apenas 9 anos de idade morreu no Acre após tomar a vacina contra HPV em um posto de saúde do estado.

Mikaely Souza de Jesus faleceu 11 dias após tomar a primeira dose da vacina do HPV, com sangramento digestivo incontrolável, uma das reações adversas relatadas como complicação da vacina. A informação foi repassada pela médica Maria Emília em nota enviada à redação dos jornais acreanos

“Há relato inclusive de óbitos no Acre, como no caso da menina Mikaely Souza de Jesus, de apenas 9 anos, que faleceu 11 dias após a 1ª dose da vacina do HPV, com sangramento digestivo incontrolável, uma das reações adversas relatadas como complicação da vacina”, diz trecho da nota.

Emília está em Rio Branco a convite da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para tratar sobre as supostas sequelas causadas em garotas e garotos que tomaram a vacina. No Acre foram registrados 90 casos de meninas e meninos com eventos adversos à vacina.

“As médicas sugerem que medidas preventivas deveriam ser tomadas antes da vacinação, sendo fundamental a identificação e detecção dos grupos de risco (o que ainda não é feito de rotina), além da utilização prévia de antialérgicos”, diz trecho da nota.

