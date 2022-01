No Acre, gabinete da senadora Mailza Gomes é arrombado e prejuízo pode chegar a R$ 20 mil

Com informações de Almir Andrade

Um acidente grave ocorrido na manhã deste domingo, 16, por volta das 06h00, terminou com duas vitimas, sendo uma mulher identificada como Sigline Maranhão Roberto, que registrou ferimentos leves e escoriações. Já o condutor da moto, Thalisson Silva Soares, de 23 anos, teve ferimentos mais graves e fratura na região do joelho.

Thalisson estava desacordado até o momento da chegada dos socorristas do Bombeiros do 5 Batalhão do Alto Acre. A motocicleta utilizada pelo casal se chocou em um utilitário Chevrolet/D20, e após o ocorrido, o veiculo se evadiu do local tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiro foi acionado através do SIOSP da Policia Militar para fazer o devido atendimento no local, o mesmo relataram ao jornal que o condutor do automóvel na qual o motociclista se chocou, já não estava mais presente no local para prestar socorro.

A equipe do jornal oaltoacre entrou em contato com o Hospital Regional de Brasiléia e obteve a informação de que o estado de saúde de ambas as vitimas é estável.

Veja o vídeo a seguir:

Comentários