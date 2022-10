No Acre, irmãos separados há mais 30 anos se reencontram de forma emocionante

Com o apoio do Ministério do Público do Estado do Acre (MPAC), por meio das Coordenações de Operações e do Observatório de análise Criminal do Núcleo de Apoio Operacional (NAT), as mais de três décadas que separavam os irmãos Silva, chegou ao fim.

Nesta segunda-feira, 10, dona Nadir da Silva pôde rever o irmão, Licerio da Silva, de quem não tinha notícias há 33 anos. O encontro foi de forma virtual, na sede do MPAC.

De acordo com a Coordenadora-Geral do NAT, promotora de Justiça, Marcela Cristina Ozório, tão logo recebeu o contato dos familiares do senhor Licério, o Ministério Público deu entrada no processo de busca de pessoas desaparecidas.

“Nós fizemos, enquanto papel do Ministério Público, a inserção do desaparecido no Sistema Nacional de Localização e de Identificacão de Desaparecidos (Sinalid). Buscamos a qualificação civil dele, e a equipe do NAT foi a campo buscar as informações e o encontramos” relatou a promotora de Justiça.

Segundo a coordenação de operações do núcleo, foram três dias de buscas, já que o desaparecido mora na zona rural de Acrelândia, e era conhecido apenas por um apelido. A equipe realizou diligências em três municípios até encontrá-lo.

Seu Licério da Silva é natural da cidade de Chapecó, Santa Catarina, onde ainda residem seus familiares.

O procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro do Nascimento, enalteceu o empenho dos servidores do NAT, chefiados pela promotora de Justiça Marcela Osório que possibilitou localizar o senhor Licério.

“Ficamos muitos felizes por ter contribuído depois de tantos anos para esse reencontro dos familiares. As equipes do NAT são altamente especializadas e são raros os casos em que uma diligência não tenha sucesso. De agora em diante seu Licerio poderá ter mais contato com os seus familiares. Missão cumprida!”, enfatizou o procurador-geral.

