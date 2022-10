No Acre, mais de 1 mil contribuintes recebem R$ 2,2 milhões do lote residual do IR

A partir das 10 horas desta segunda-feira (24), o lote residual de restituição do IRPF do mês de outubro de 2022 estará disponível para consulta. No Acre, o valor total de R$ 2.203.796,90 será distribuído entre 1.127 contribuintes.

No País, o crédito bancário será efetuado para 471.447 contribuintes no dia 31 de outubro, no valor total de R$800 milhões. Desse total, R$269.910.856,86 referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal, sendo 6.483 contribuintes idosos acima de 80 anos, 54.365 contribuintes entre 60 e 79 anos, 5.516 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 23.070 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados ainda 382.013 contribuintes não prioritários.

Na 2ª Região Fiscal, composta pelos Estados do Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima -além do já citado Acre – 23.372 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 45.016.898,57.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX.

