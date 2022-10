No Acre, PF prende três por crimes eleitorais

Líder da corrida pelo senado no Acre em todas as pesquisas, a vitória de Alan Rick, do União Brasil, parecia ser apenas uma questão de tempo para a militância do candidato que chegou a ser destituído da direção do partido no Acre para não concorrer ao cargo de vice-governador na chapa de Gladson Cameli, do Progressistas.

A confirmação de que o nome de Alan Rick era altamente competitivo nessas eleições começou a se materializar assim que as primeiras urnas começaram a ser totalizadas. A cada atualização, se constatava que as projeções feitas pelos institutos de pesquisa estavam corretas.

O desvio de rota entre a composição da chapa com Cameli, desfeita com dissolução da Comissão Executiva estadual União Brasil, e a decisão de concorrer para o Senado da República aparenta ter fortalecido ainda mais o nome do parlamentar que agora mudará de casa no Congresso Nacional.

Em uma eleição marcada por indefinições que apenas cessaram nas últimas horas do prazo para a confirmação oficial das candidaturas, o deputado federal Alan Rick garantiu a eleição quando a apuração atingiu a casa dos 80% dos votos apurados com ele obtendo 37,51% dos votos válidos.

Já o candidato do atual governador, Ney Amorim, do Podemos, fez uma disputa voto a voto na disputa pelo segundo lugar contra o candidato Jenilson Leite, do PSB. Juntos, eles somavam um pouco mais de 30% dos votos válidos quando a eleição para o senado foi decidida.

Coadjuvantes, as candidatas Nazaré Araújo (PT), Márcia Bittar (PL) e Vanda Milani (PROS), somaram juntas cerca de 25% dos votos válidos. Sanderson Moura (PSOL) e Dimas Sandas (AGIR), totalizaram juntos menos de 1% dos votos válidos, quando a eleição foi decidida.

Aos 45 anos, Alan Rick Miranda é acreano de Rio Branco, nascido em 23 de outubro de 1976. Jornalista de profissão, ele também é administrador de empresas, com habilitação em comércio exterior e pós-graduado em jornalismo político, além de poeta e cronista com dois livros publicados.

Depois de dois mandatos como deputado federal, agora Alan Rick se juntará aos outros senadores que disputaram a eleição para o governo do Acre, Marcio Bittar, do União Brasil, e Sérgio Petecão, do PSD, como o novo representante do Acre na mais importante casa legislativa do país.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários