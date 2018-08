O candidato ao governo pelo PT, Marcus Alexandre Viana, defendeu a necessidade da oferta de cursos da Universidade Federal do Acre (Ufac) e do Instituto Federal do Acre (Ifac), além de mais investimentos nas áreas de educação e esporte nos municípios do Alto Acre, localizados na tríplice fronteira com a Bolívia e o Peru.

“O prédio da Ufac está pronto, mas os cursos não funcionam e, para isso, vamos fazer uma parceria com as duas instituições e junto com os senadores Jorge Viana e Ney Amorim, teremos mais força em Brasília para a instalação dos cursos”, disse o petista durante a inauguração de seu comitê de campanha em Epitaciolândia.

O candidato governista ainda esteve em Xapuri, a terra de seu candidato a vice, o ex-secretário de Segurança Pública Emylson Farias. Ele recordou em sua fala que “Xapuri sempre esteva à frente dos fatos importantes no Acre”. Os dois municípios são administrados por prefeitos da Frente Popular.

Em Xapuri, o prefeito Bira Vasconcelos (PT) e o ex-vereador Raimundão manifestaram apoio à candidatura de Marcus Alexandre. Em Epitaciolândia o prefeito Tião Flores (PSB), os vereadores Nego e Preta, além do ex-candidato a prefeito, Marcos Fernando, também participaram da inauguração do comitê e estão na coordenação da campanha de Marcus Viana na região.

