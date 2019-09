Por Eldson Júnior – SECOM/PMB

No Dia da Amazônia, com o objetivo de conscientizar a população do município e marcar a importância da data, a Prefeitura de Brasileia organizou uma programação especial juntamente com alunos das escolas públicas e servidores.

O verão deste ano está sendo um dos mais agressivos dos últimos tempos no que se refere a incêndios florestais e queimadas, e na região do Alto Acre não é diferente, onde o fogo toma conta de áreas na zona urbana e rural.

Em razão disto, a gestão da prefeita Fernanda Hassem se sensibilizou e abraçou a causa, tomou a inciativa e junto as escolas municipais, e órgãos competentes para levar informações para a população de Brasileia através de caminhada pelas ruas e avenidas da cidade para alertar os munícipes sobre os prejuízos causados ao meio ambiente quando se provoca queimadas, além de alertar que esse ato é crime ambiental previsto em lei. A caminhada pela cidade contou com o apoio da Polícia Militar e Detran.

Dentro da programação da atividade também foi realizada uma palestra no Centro Cultural Sebastião Dantas, sobre a importância da Amazônia e seu papel no meio ambiente, além da fala de autoridades presentes.

Estiveram nos eventos a prefeita Fernanda Hassem, os vereadores Rozevete e Antônio Francisco, secretários municipais, representantes do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), gestores, estudantes e a equipe da Prefeitura de Brasileia.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância dessa ação realizada no município de Brasileia no Dia da Amazônia. “Brasileia não poderia ficar de fora dessa ação tão importante, sobretudo em uma data tão simbólica. A gente cuida da nossa cidade, das nossas propriedades, dos nossos bens materiais, e a gente precisa cuidar da floresta que é o nosso maior patrimônio. A gente pode ter as nossas plantações, mas também preservar, tendo em vista que é essencial para as nossas vidas”, destacou a prefeita.

