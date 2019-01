Com Gina Menezes

Contestando críticas a respeito da nomeação do filho, Fagner Sales, como diretor do Deracre, o articulador político do governo de Gladson Cameli, Vagner Sales, afirmou na manhã desta terça-feira (29) que a nomeação do filho é legítima, pois ele coordenou a campanha majoritária no Vale do Juruá e que estranho seria se ele indicasse petista ao governo.

Ele diz que podem chamá-lo de “doido” no dia em que ele indicar um petista para ser nomeado para o governo Cameli, em uma suposta indireta ao vice-governador Wherles Rocha que manteve na segurança pública notórias figuras ligadas à Frente Popular.

“O Fagner é um advogado qualificado que trabalhou muito na coordenação da campanha do Gladson no Juruá. Natural a indicação dele. Estranho seria eu indicar um petista. No dia que eu indicar petistas aí podem me chamar de doido”, diz.

A nomeação de Fagner Sales foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (29) no mesmo dia em que Vagner Sales foi oficializado como articulador político do governo Gladson Cameli.

