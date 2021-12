No DNIT, Jerry cobra recuperação de rodovia e de iluminação em ponte na fronteira

O prefeito Sérgio Lopes, se reuniu nesta terça com o Engenheiro Civil George Moreira e o Arquiteto Mauro Patrick da Secretaria Estadual de Infraestrutura, para iniciar as tratativas da construção de um Parque Urbano na cidade de Epitaciolândia.

Segundo informou o engenheiro civil da Seinfra, agora será elaborado um megaprojeto levando em conta as potencialidades e as necessidades para que seja criado um local que atende a população e aos turistas.

O prefeito Sérgio Lopes disse que o “Parque Urbano” faz parte de uma série de obras para a revitalização de Epitaciolândia.

“Estamos buscando parcerias com o Governo do Estado do Acre para que juntos possamos construir esse parque urbano, uma obra que vai sem sombras de dúvidas criar uma nova opção de lazer para nossos munícipes e visitantes. ” Frisou Sérgio Lopes.

O Local para as futuras instalações fica no 2° módulo do Antigo Aeroporto.