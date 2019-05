Famílias acreanas inscritas em qualquer programa social do governo federal podem ter desconto entre 10% a 65% na conta de energia, dependendo da sua faixa de consumo. Atualmente, após cruzamento de informações do banco de dados da concessionária com os inscritos no CadÚnico – Programas Sociais do Governo Federal, do Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 50 mil famílias já foram cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica e estão usufruindo do desconto.

Mas há ainda um número expressivo de famílias que têm o direito e ainda não buscaram o benefício. A Eletroacre, empresa do Grupo Energisa, estima que cerca de 20 mil clientes ainda não se cadastraram para garantir o desconto da tarifa social.

Quem tem direito:

Todas as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) – com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo.

Beneficiário da Prestação Continuada da Assistência Social (BPC): ou seja, idosos e deficientes cuja família possua renda mensal por pessoa inferior a um quarto do salário mínimo.

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até três salários mínimos que tenham portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia de forma continuada.

Famílias Indígenas e quilombolas, inscritas no Cadastro Único com renda familiar por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo ou que possua, entre os moradores, algum beneficiário do BPC (desconto de 100% na conta de luz e limite de consumo de 50 kWh/mês).

Três passos para se cadastrar:

Tenha seu Número de Identificação Social (NIS) ou Número do Benefício (NB). Se você ainda não tem, procure a Prefeitura da sua cidade. Vá até uma das agências de atendimento da Eletroacre com seu CPF, carteira de identidade ou qualquer outra identificação com foto e o número do NIS ou NB. Você se cadastra e passa a ter direito à Tarifa Social.

Veja como funciona o desconto:

Se você consome (em Kwh/mês) Seu desconto (%) ser Até 30 65% De 31 a 100 40% De 101 a 220 10% Acima de 220 Não há desconto

Para mais informações o cliente pode ligar para o 0800 647 7196.

