Menino, que ficou ferido no crânio, tórax e abdômen, teve que ser transferido para a Capital devido a gravidade

Um menino de 5 anos foi atingido com um tiro de espingarda disparado acidentalmente pelo irmão dele, de 8 anos. O fato ocorreu na tarde do sábado (29) no Ramal do Pelé, em Sena Madureira.

A polícia disse que que a arma pertence ao avô das crianças, o mais velho encontrou a espingarda e acabou disparando, a bala atravessou a parede de madeira e atingiu o irmão menor que estava em outro cômodo.

A chumbo atingiu o abdômen, tórax e crânio.O menino deu entrada no Hospital João Câncio Fernandes, mas como seu estado é delicado, foi transferido para Rio Branco.

Comentários