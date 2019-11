Depois de várias reivindicações de moradores, a ponte do bairro Braga Sobrinho (Bolívia), em Xapuri, começou a ser reformada pela prefeitura.

Com 20 metros de extensão e estrutura metálica apoiada sobre pilares de concreto, a ponte tem a parte superior em madeira, que já se encontrava em péssimo estado de conservação.

Reconstruída em 2010 pelo governo do estado em parceria com a prefeitura, a altura da ponte havia sido elevada em um metro e trinta centímetros para evitar que fosse encoberta pelas enchentes do rio Acre, o que ocorria com frequência.

Mesmo com a medida, a estrutura voltou a ser atingida pelas águas em duas grandes enchentes, em 2012 e 2015, eventos que podem ter apressado o processo de decomposição do madeiramento.

As obras de recuperação estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e custará cerca de R$ 50 mil, recursos provenientes de arrecadação própria (RP) do município.

O prefeito Ubiracy Vasconcelos agradeceu a população pela paciência com que esperou pela recuperação da ponte e afirmou que a restauração deverá suportar por mais 10 anos.

“Estamos atendendo essa grande necessidade que também estava em nosso plano de governo. A reforma vai ser feita de maneira rápida, a ponte vai ficar nova e o transtorno vai passar”, disse.

O bairro da Bolívia, em Xapuri, possui uma conotação histórica relacionada ao tempo da Revolução Acreana. Contam alguns relatos orais que a Fonte do Bosque, localizada um pouco antes da ponte, teria sido usada pelos seringueiros-soldados de Plácido de Castro antes da tomada da intendência boliviana de Mariscal Sucre.

