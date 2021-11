No Papo Informal, Petecão diz ser contra a privatização dos Correios

Para melhorar a qualidade do banco de dados, agilizar a comunicação e a qualidade de atendimento, o governo do Estado do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) concluiu nesta sexta-feira, 19, a atualização cadastral dos usuários do Depasa no município de Assis Brasil. O trabalho, realizado em domicílio, alcançou toda a população urbana do Município

Com o cadastro atualizado, o usuário do Depasa tem a garantia de receber sua fatura conforme a categoria de consumo a qual, de fato, pertence, além de poder utilizar a conta de água como comprovante de endereço.

Depasa realiza atualização cadastral de usuários de Assis Brasil. Ação realizada em domicílio alcançou toda população urbana do município Foto: Cedida

Para o comerciante Francisco Marques, morador da região central de Assis Brasil, a atualização cadastral “democratiza o uso da água, evita o desperdício e faz com que melhore os serviços públicos, uma vez que vai gerar receita pro Depasa, que vai poder manter o serviço de excelência que vem sendo feito aqui no nosso município”, disse.

O chefe do Departamento Comercial e Financeiro do Depasa, Janderson de Assis, destacou a importância do cadastro atualizado para a gestão dos serviços de saneamento no estado: “Imagine um cadastro defasado, onde qualquer análise ou diagnóstico será falho, porque estará faltando informações. Com as informações atualizadas podemos ter bons diagnósticos e boas programações para cada município”.

Essa á a primeira atualização cadastral dos usuários do Depasa nos últimos 15 anos. Além de Assis Brasil, já foram atualizados cadastros dos usuários do Depasa nos municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Porto Acre e Vila do V.

Como resultado prático, a atualização elimina discrepâncias entre as informações que constam do sistema e usuários efetivamente atendidos, o que dá flexibilidade para uma melhor prestação dos serviços de abastecimento de água no interior do estado.

Concluída esta etapa, Brasileia e Plácido de Castro serão os municípios a receberem as equipes de atualização cadastral do Depasa.

Cadastro em domicílio

Considerando o momento de pandemia, a atualização cadastral é feita em domicílio, de forma gradual. As equipes coletam os dados conforme a rota disponibilizada pelo sistema. Para efetuar o cadastro o usuário deve informar número de registro geral do documento de identidade e CPF.

E para maior comodidade dos seus usuários, o Depasa mantém a Central Telefônica de Atendimento. Por meio do telefone 0800 717 7711 é possível obter informações, esclarecer dúvidas, agendar atendimentos, fazer sugestões, elogios ou reclamações. A ligação é gratuita e o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

