O nome do servidor público Francisco Assis, que estava respondendo interinamente pelo Instituto Acreprevidência, órgão responsável por gerir as aposentadorias dos servidores públicos, foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Acre com 20 votos favoráveis a sua indicação.

Servidor de carreira da Força Aérea Brasileira, diretor do sistema financeiro desde a criação da instituição no Estado, Assis defende foco total da equipe econômica do atual governo para equacionar o déficit que mensalmente é de R$ 40 milhões.

Ainda de acordo Assis, por mês a folha de aposentados e pensionistas é de R$ 70 milhões. Para o diretor, a reforma da previdência é necessária sob pena dos Estados deixarem de honrar com a folha de pagamento.

Assis substituiu o pecuarista Alércio Dias, que foi nomeado pelo governador Gladson Cameli no início deste ano, cuja análise curricular nem chegou a passar pelo crivo dos deputados da casa. Alércio foi exonerado no mês passado.

