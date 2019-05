O Diário Oficial do Estado (DOE) traz o nome do novo comandante da Polícia Militar do Acre. O coronel Ezequiel de Oliveira Bino passa a comandar a tropa oficialmente a partir de hoje, 10.

Também foi publicada a exoneração do coronel Mário Cesar de Freitas, da função de comandante-geral. Ele vinha sofrendo desgaste com a tropa e mesmo apesar de dizer que a corporação tinha ‘escala humana’, os soldados e praças entregaram ao governador em exercício naquele momento, Major Rocha (PSDB), o pedido de desligamento de Mário Cesar do comando.

Ao retornar da Colômbia no começo desta semana, o governador Gladson Cameli (PP) se inteirou dos fatos e ordenou a troca de comando.

Bino foi promovido ao posto de coronel. Ele ocupava o posto de tenente-coronel e atuava no Batalhão de Trânsito.

