O Diário Oficial do Acre publica, nesta terça-feira, dia 08, as nomeações dos novos chefes do Instituto de Administração Penitenciária, Instituto Socioeducativa, Departamento de Estradas e Rodagem e Agência Reguladora de Serviços Públicos. Os decretos de nomeação estão na segunda página do periódico.

Para comandar o sistema penitenciário, o governador Gladson Cameli nomeou José Lucas da Cruz Gomes (Lucas Bolzoni). Para o sistema socioeducativo, o indicado foi o policial militar Rogério Oliveira da Silva. Já na Agência Reguladora de Serviços Públicos, Mayara Cristina Bandeira de Lima foi a indicada.

Para o Deracre, o governador resolveu destacar Ítalo Cesar Soares de Medeiros, que vai herdar da gestão de Cristovam Pontes, uma dívida milionária com os motoristas de caminhões, dívida que já se aproxima dos R$ 5 milhões. As nomeações valem com efeitos retroativos a 1º de janeiro.

