Norte é a última região a ter votos apurados; entenda o motivo

Dificuldades logísticas fazem com que os dados de locais com menor infraestrutura demorem mais para chegar, diz TSE

O descompasso da apuração de votos entre as regiões brasileiras, fazendo com que a contabilização no Norte e Nordeste demore mais para ser divulgada, deve ocorrer neste domingo (30), assim como ocorreu na contagem do primeiro turno. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explica que os resultados de localidades com mais dificuldade logística na transmissão chegam por último e precisam aguardar na fila de processamento.

Em 2 de outubro, foi possível observar que os primeiros votos divulgados vieram das regiões Sul e Sudeste. Em seguida, vieram os dados de parte do Centro-Oeste e, por último, do Nordeste e do Norte. A situação, segundo o TSE, se repete em todos os pleitos.

Isso porque cada uma das unidades federativas possui questões de logística de transmissão próprias. O tribunal explica que um grande volume de informação chega ao mesmo tempo, mas os que foram registrados primeiro são processados antes.

“Esses dados, ao chegarem ao Centro de Processamento de Dados (CPD) da Justiça Eleitoral, entram em uma estrutura semelhante a uma ‘fila de banco'”, explica o secretário de Tecnologia da Informação da corte eleitoral, Julio Valente. Regiões com mais infraestrutura de transmissão conseguem enviar os dados com mais facilidade.

A limitações de infraestrutura de telecomunicação em localidades mais remotas e distantes dos grandes centros é um dos motivos para o descompasso. Quanto mais lenta a capacidade de processamento dos computadores, bem como a estabilidade e velocidade da rede de dados, mais demorada será a transmissão.

De acordo com Valente, muitas vezes o mesário precisa se dirigir com a urna até um ponto de transmissão da Justiça Eleitoral ou utilizar um telefone via satélite em áreas remotas. Regiões mais pobres do Norte, Nordeste e de parte do Centro-Oeste são as mais afetadas.

Para que os votos entrem no sistema, é necessário que a urna eletrônica seja finalizada, o boletim de urna impresso e a mídia de resultado retirada para que os dados sejam transmitidos à Justiça Eleitoral.

“Como tudo chega no TSE ao mesmo tempo e na mesma estrutura de dados, às vezes, 30 segundos que se leve para conectar depois da votação já são suficientes para que tenham entrado mais de 50 mil boletins de urna na frente”, enfatiza Valente. O TSE recebe mais de 496 mil boletins de urna em cada turno das eleições.

O resultado final do segundo turno, no entanto, deve sair mais rápido na comparação com o primeiro turno. O tempo de permanência de cada eleitor na urna de votação é menor, já que não é necessário mais votar para senadores, deputados federais e estaduais ou distritais. Agora, os brasileiros precisam apenas votar para presidente da República e, em doze estados, para governador.

Com isso, são reduzidos os casos de grandes filas depois das 17h, quando, em tese, a votação é encerrada. Após esse horário, os eleitores que estão aguardando recebem uma senha para conseguir exercer o direito ao voto. A expectativa do TSE é de que o resultado final das eleições seja divulgado até as 21h30 do domingo.

