No Norte do país, a previsão do tempo indica uma segunda-feira (18) de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Rondônia e Tocantins. No Amazonas e no Acre, tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva. O tempo deve ficar nublado no Amapá e com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Pará. Em Roraima o tempo deve ficar nublado com possibilidade de chuva isolada.

A temperatura mínima é de 19°C, e a máxima, de 37°C. A umidade relativa do ar pode variar de 35% a 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.

