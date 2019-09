No Norte do país, a previsão é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva no sudoeste, sul e norte do Amazonas e em Roraima. A quinta-feira (5) também terá céu parcialmente nublado a nublado no Acre, chuvas no Pará e chuvas isoladas em Rondônia. Já no Amapá e no Tocantins, permanece nublado ao longo de todo o dia.

A mínima é de 16°C, e a máxima de 40°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.